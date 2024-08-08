США проигрывают Китаю в конкурентной борьбе за рынок дронов — американские предприятия не могут полностью удовлетворить спрос и производить столько отечественных дронов, чтобы заменить китайские аналоги. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование рынка.

По ее подсчетам, компании США не могут производить коммерческие беспилотники в количестве, достаточном для полноценной замены китайских дронов. При этом 70-90% американского рынка дронов контролирует одна китайская компания DJI.

WSJ отмечает: дроны, произведенные в США, остаются дефицитным товаром — покупателям приходится ждать их около пяти месяцев. Отличаются они и ценой, которая иной раз в два, а то и в три раза превышает стоимость китайских аналогов.

Дроны от DJI можно приобрести сразу, без очередей и ожидания. Эти дроны активно используют как любители для фотосъемок, так и коммунальные службы и правоохранительные органы США.

Тревор Перротт, руководитель компании по производству дронов Censys Technologies из Флориды, отмечает, что американские компании не готовы заполнить образовавшуюся пустоту.

В 2020 году США ввели санкции против компании DJI за участие в притеснении уйгурского меньшинства в Китае и сотрудничество с Народно-освободительной армией Китая (НАОК). Американским компаниям запретили поставлять DJI свои технологии.

Теперь Конгресс США ищет способ полностью запретить реализацию дронов этой фирмы в Штатах. Законодатели утверждают, что беспилотники якобы угрожают национальной безопасности США.

Не дожидаясь решения Конгресса, 7 августа Китай расширил ограничения на экспорт ряда беспилотников и комплектующих к ним, которые могут иметь военное применение. Таким образом, контроль за продажей беспилотников, введенный в прошлом году, стал еще строже.