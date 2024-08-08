На Йемен обрушились разрушительные наводнения. Официальные лица йеменских хуситов и работники гуманитарных организаций сообщили 7 августа, что в результате проливных дождей погибли более 40 человек. Еще пять человек пропали без вести.

Больше всего пострадала провинция Ходейда на западе Йемена. Более 500 домов пришлось эвакуировать, многие дороги в регионе были затоплены. Большая часть Ходейды, включая крупнейший порт, находится под контролем движения хуситов.

Мухаммад Кахим, губернатор Ходейды, сообщил, что в результате наводнения затоплены города Ходейда, Таиз на юго-западе и Хаджа на северо-западе. Он уточнил, что наводнения в Таизе привели к гибели 15 человек, смыли сельскохозяйственные угодья и повредили дома и инфраструктуру.

Некоторые жители оказались заблокированы в своих домах в районе аль-Мансурия со вчерашнего вечера, поскольку дороги размыло дождями, а иной возможности выбраться нет. Местные власти до сих пор не добрались до районов, сильно пострадавших от наводнения в течение первых двух дней удара стихии.

«Мы оказались заблокированы под дождем после того, как сильный ветер повредил нашу хижину, где жили я и мои семь детей. Власти никогда не оказывали никакой помощи», — заявил агентству AP житель Ходейды Ахмед Айеш.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что партнеры по оказанию помощи начали поставки продуктов «из-за необходимости срочной поддержки» тысячам семей, пострадавших от дождей. По оценкам ООН, наводнения также затронули более 28 000 человек на юге Йемена.

Группы быстрого реагирования под руководством УГКВ проводят операции по оценке и реагированию и зарегистрировали около 4112 семей, нуждающихся в экстренной помощи.

Сезон дождей в Йемене начинается в конце марта, а в июле и середине августа дожди усиливаются. Однако в этом году удар стихии наложился на катастрофический гуманитарный кризис и израильские удары по порту Ходейды, нарушившие снабжение ключевого порта хуситов.