ФБР провело обыск в доме бывшего шпиона и экс-инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Дельмаре в северной части штата Нью-Йорк в рамках федерального расследования.

Риттер, осужденный за сексуальные преступления, после обыска сообщил, что ордер был выдан в связи с возможными нарушениями Закона о регистрации иностранных агентов. В июне Госдепартамент США изъял паспорт Риттера, когда он пытался вылететь в Россию на Петербургский экономический форум. Сам экс-разведчик назвал это решение властей США «злобным шагом против его пророссийской позиции‎»‎ — Риттер неоднократно выступал в поддержку политического курса президента РФ Владимира Путина.

Рейд ФБР в Дельмаре произошел на следующий день после того, как Риттер общался с Робертом Ф. Кеннеди-младшим — независимым кандидатом в президенты США.

В 2001 году Риттера дважды обвиняли в педофилии, однако у следствия не хватало доказательств его вины. Однако в 2011 году экс-шпион был признан виновным в 2011 году в том, что вел откровенный онлайн-чат с детективом, который выдавал себя за 15-летнюю девочку. Риттер провел в тюрьме около двух с половиной лет.

Скотт Риттер служил инспектором по вооружениям в Ираке в 1990-х годах в рамках международных усилий по разоружению Багдада. Уйдя в отставку в знак протеста в 1998 году, он стал ярым критиком внешней политики США в преддверии войны в Ираке.

В последние годы Риттер все больше сближается с Россией. В 2022 году его аккаунт в Twitter был ненадолго заблокирован после того, как он публично выразил сомнения в том, что российская армия совершила преступления в Буче. Украина и США сообщили, что войска РФ убили десятки жителей украинского города перед наступлением на Киев. Однако Москва отвергает все обвинения, утверждая, что за убийствами стоит украинская полиция.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.