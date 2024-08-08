С 7 октября число задержанных Израилем на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме достигло 10 тыс. человек, включая тех, кто был освобожден после ареста.

Эта отметка была достигнута после ареста израильскими силовиками по меньшей мере 26 палестинцев во вторник вечером. Об этом говорится в совместном заявлении Комиссии по делам задержанных и Клуба палестинских заключенных.

Правозащитные группы заявили: «Оккупационные силы арестовали по меньшей мере 26 граждан Западного берега во вторник вечером и рано утром в среду, доведя общее число арестов с 7 октября примерно до 10 тыс.».

Они отметили, что цифры не включают задержанных из сектора Газа, число которых также исчисляется тысячами.

Параллельно с разрушительной войной в Газе, продолжающейся с 7 октября, израильские военные расширили свои операции на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, убив по меньшей мере 620 палестинцев и ранив более 5 тыс. человек — об этом говорят данные палестинского Министерства здравоохранения.