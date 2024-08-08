Из-за банковских санкций США и проблем с платежами Россия и Китай могут начать торговать по бартеру уже этой осенью.

Об этом агентству Reuters рассказали три источника в сфере торговли и финансов. По их словам, задержки двусторонних платежей были в центре внимания во время визита президента Владимира Путина в Китай в мае.

И хотя были найдены решения, такие как использование небольших региональных банков в Китае, деятельность которых Вашингтону сложнее обнаружить, проблемы с платежами остаются актуальными.

Россия разрабатывает правила бартерной торговли, и собеседники Reuters из РФ полагают, что Китай делает то же самое.

Неназванный топ-менеджер крупного российского банка, не вдаваясь в детали, сообщил, что в настоящее время идет разработка бартерной схемы. Собеседник, работающий в сфере платежей, рассказал, что один из пунктов схемы — экспорт продуктов питания из РФ.

Министерство промышленности и торговли России и Министерство торговли Китая не дали агентству Reuters комментариев по этим сообщениям.