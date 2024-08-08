ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия и Китай перейдут на бартер?
Проблемы в сфере банковских платежей могут заставить Китай и Россию перейти к бартерным торговым операциям
Россия и Китай перейдут на бартер?
Фото: Reuters / Others
8 августа 2024 г.

Из-за банковских санкций США и проблем с платежами Россия и Китай могут начать торговать по бартеру уже этой осенью.

Об этом агентству Reuters рассказали три источника в сфере торговли и финансов. По их словам, задержки двусторонних платежей были в центре внимания во время визита президента Владимира Путина в Китай в мае.

И хотя были найдены решения, такие как использование небольших региональных банков в Китае, деятельность которых Вашингтону сложнее обнаружить, проблемы с платежами остаются актуальными.

Россия разрабатывает правила бартерной торговли, и собеседники Reuters из РФ полагают, что Китай делает то же самое.

Неназванный топ-менеджер крупного российского банка, не вдаваясь в детали, сообщил, что в настоящее время идет разработка бартерной схемы. Собеседник, работающий в сфере платежей, рассказал, что один из пунктов схемы — экспорт продуктов питания из РФ.

Министерство промышленности и торговли России и Министерство торговли Китая не дали агентству Reuters комментариев по этим сообщениям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us