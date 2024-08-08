Непопулярные квоты

Поводом для протестов, вспыхнувших в Бангладеш — третьей по численности населения мусульманской стране мира, — стал закон о квотах на государственную службу. С 1 июля в страну вернули систему резервирования мест в государственном секторе за участниками войны за независимость, произошедшей в 1971 году, а также их родными.

Премьер-министр Шейх Хасина, возглавлявшая правительство в течение 19 лет, стала инициатором предоставления таких привилегий. Она дочь основателя независимой «страны бенгальцев», ее первого президента Муджибура Рахмана, которого убили в ходе военного переворота 1975 года.

В середине 90-х эту квоту распространили на детей героев войны, в 2009-м — на их внуков. Через девять лет эту систему отменили, однако в июне Верховный суд страны решил вернуть квоту в 30%. Однако с учетом других преимуществ за некоторыми категориями было зарегистрировано 56% рабочих мест в государственном секторе от дипломатов до полицейских и врачей.

В государстве с высоким уровнем безработицы молодежь посчитала эти квоты ветеранов войны несправедливыми.

Вначале протесты, организованные преимущественно студентами, были мирными, однако потом произошли стычки с полицейскими и появились первые жертвы. Тогда началась вторая волна демонстраций, со стороны манифестантов появились новые требования. Подлила масла в огонь и сама Шейх Хасина, которая в своем выступлении фактически противопоставила «потомков героев» и «потомков предателей». С тех пор протесты были направлены против нее.

И хотя Верховный суд решил снизить «ветеранские квоты» с 30% до символических 5%, однако бунт уже было не остановить. Протестующие призывали правительство уйти в отставку, сограждан не ходить на работу, не оплачивать коммунальные услуги и использовать другие формы массового неповиновения. Студентов поддержала ведущая оппозиционная сила страны — Националистическая партия Бангладеш (НПБ). США и их союзники также открыто призывали сместить премьера.

Начались поджоги, блокирование дорог, нападения на полицеские участки, попытки захвата зданий и акты вандализма. Власти разрешили стражам порядка стрелять по нарушителям без предупреждения. По всей стране ввели комендантский час, ограничили доступ в интернет. В воскресенье жертвами беспорядков стали 94 человека, включая 14 полицейских, в общей сложности в результате бунта погибли свыше 300 человек.

Долгому правлению Шейх Хасины пришел конец

В дело вмешались военные. Хасина подала в отставку и вместе с младшей сестрой поспешно улетела в Индию, власти которой гарантировали ей безопасность. После этого местные СМИ сообщили, что она обратилась к Лондону за предоставлением ей убежища.

Неожиданный уход Шейх Хасины потряс всю Южную Азию. Она только в январе в пятый раз возглавила правительство и как никто другой знала особенности местной политики. Ее позиции выглядели довольно прочными — ее партия «Авами Лиг» получила 223 места в 350-местном парламенте.

Сейчас в стране уже сформировали временное правительство, которое считается прозападным. Должность главного советника при нем займет лауреат Нобелевской премии мира за введенную систему социальных программ, «борец с бедностью» Мухаммад Юнус.

В последнее время он испытывал серьезное политическое давление со стороны местных властей. В начале этого года его приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушения в ходе трудовых споров.

Мухаммад Юнус — довольно популярный политик, который сразу поддержал протестующих.

Все зависит от действий новых властей

Большие вопросы вызывают внешнеполитические инициативы новых прозападных властей. В Нью-Дели обеспокоены вопросом, с кем будет выстраивать отношения временное правительство. В Москве переживают из-за судьбы проекта строительства АЭС «Руппур», стоимость которого оценивается в $12,65 млрд. При этом большую часть денег составляют выданные Россией кредиты.

Старший лаборант-исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Савищева Мария отметила, что нынешние протесты в Бангладеш не стали неожиданностью.

«Неудивительно, что такие условия приема на высокооплачиваемые и наиболее стабильные рабочие места неоднократно вызывали недовольство бангладешской молодежи: предыдущая отмена квот для потомков героев войны в 2018 году также состоялась после массовых студенческих протестов», — отметила эксперт.

Она привела данные Бюро статистики Бангладеш, согласно которым в 2022 году число выпускников вузов, которые не смогли трудоустроиться сразу по окончании обучения, превысило 800 тыс. человек. По ее словам, ситуация осложняется длительностью периода поиска работы после выпуска: около 20% молодежи не могут трудоустроиться более 2 лет, а 15% ждут еще дольше.

«В 2022 году к проблеме безработицы добавился резкий рост цен, вызванный энергетическим и продовольственным кризисами в мире: в 2022 году уровень инфляции составил 7,7%, в 2023 году превысил 9,4%, а в мае 2024 года — 9,9%. Военные в истории Бангладеш не раз восстанавливали стабильность, вмешиваясь в распри между гражданскими силами, когда те переступали условную черту», — пояснила политолог.

Специалист добавила, что последний раз власть в Бангладеш переходила в руки армии в 2006 году.

«Тогда военные задержались во главе государства почти на два года, передав управление в руки правительства победившей на выборах "Авами лиг" только в 2009 году. Первый случай за долгие пятнадцать лет правления Шейх Хасины, когда вооруженным силам пришлось вмешаться, свидетельствует о неспособности ее правительства договориться с собственным народом», — отметила эксперт.

По ее мнению, непоследовательность действий правящей партии и нежелание своевременно решить исключительно внутренний вопрос о системе квот привели к чрезвычайному росту напряженности в Бангладеш.

«В бангладешском обществе все более заметен раскол как по отношению к настоящему, так и к прошлому, и он только углубился действиями правительства "Авами лиг". Дальнейшее развитие ситуации в Бангладеш будет зависеть от того, насколько временное правительство окажется эффективным и как долго военные решат сохранять собственный контроль над страной», — подытожила аналитик.