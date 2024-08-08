ПОЛИТИКА
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В Йемене десятки тысяч студентов требуют от Израиля прекратить войну в Газе
Десятки тысяч йеменских студентов вышли на массовый протест против продолжающейся войны Израиля в Газе и осудили убийство бывшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. ХАМАС и Иран обвинили Израиль в убийстве Хании, Тель-Авив до сих пор не отрицал и не подтверждал свою причастность к нападению. #trtнарусском #йемен #сана #протест #студенты #ХАМАС #Газа #Палестина #протестующие #израиль #новости #трт #новостимира
В Йемене десятки тысяч студентов требуют от Израиля прекратить войну в Газе / Others
8 августа 2024 г.
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