Как в ООН обсуждали пол боксерш на Олимпийских играх в Париже

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин «отвратительным зрелищем». Ранее две потенциальные претендентки на золото Игр в Париже подверглись массовой критике из-за сомнений в гендерной принадлежности. Алжирская сторона не осталась без ответа. #trtнарусском #оон #гендер #боксерши #бокс #олимпиада2024 #олимпиада #гендеры #олимпиадапариж