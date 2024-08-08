ПОЛИТИКА
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Как в ООН обсуждали пол боксерш на Олимпийских играх в Париже
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выступление в Париже Иман Хелиф и Линь Юйтин «отвратительным зрелищем». Ранее две потенциальные претендентки на золото Игр в Париже подверглись массовой критике из-за сомнений в гендерной принадлежности. Алжирская сторона не осталась без ответа. #trtнарусском #оон #гендер #боксерши #бокс #олимпиада2024 #олимпиада #гендеры #олимпиадапариж
Как в ООН обсуждали пол боксерш на Олимпийских играх в Париже / Others
8 августа 2024 г.
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