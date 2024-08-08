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Третий день боев в Курской области: что известно
Третий день продолжаются столкновения после предполагаемого прорыва границы. Сообщается о боях вблизи поселка Коренево, в 25 км от украинской границы
Третий день боев в Курской области: что известно
Фото: телеграм-канал Смирнова / Others
8 августа 2024 г.

В Курской области России третий день продолжаются бои после сообщений о прорыве границы украинскими силами. По неподтвержденным данным, столкновения достигли поселка Коренево, расположенного в 25 километрах от границы с Украиной.

Российские Telegram-каналы сообщают о боях на подступах к Коренево. Глава Кореновского района Марина Дегтярева призвала жителей ограничить передвижение по поселку из соображений безопасности.

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что украинские войска могли продвинуться на десять километров вглубь Курской области.

Минобороны России заявило о значительных потерях украинской стороны, насчитывающих 660 военных и 82 единицы бронетехники. По словам российских военных, дальнейшее продвижение противника остановлено.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «причиной боевых действий, обстрелов и любой эскалации, в том числе на территории Курской области, является безусловная агрессия России и ее попытка захватить чужие территории, несмотря на международное право».

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал происходящее как «масштабную провокацию».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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