В четверг Израиль лишил аккредитации восемь норвежских дипломатов, работающих в качестве представителей на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. На это отреагировал глава МИД Норвегии, который назвал это «крайностью».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что решение о лишении дипломатов статуса было принято в ответ на то, что он назвал антиизраильским поведением Норвегии, включая признание ею палестинского государства.

Норвегия возлагает ответственность за дипломатическую размолвку на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и в настоящее время рассматривает свои ответные меры. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

«Это крайний поступок, который в первую очередь влияет на нашу способность помогать палестинскому населению... Сегодняшнее решение будет иметь последствия для наших отношений с правительством Нетаньяху», — сказал он.

Норвегия в 1990-х годах помогала вести переговоры по Соглашениям Осло — комплексу соглашений, призванных обеспечить мир между Израилем и палестинцами.

Хотя мир так и не был достигнут, скандинавская страна по-прежнему возглавляет международную группу доноров для палестинцев.

В мае вместе с Испанией и Ирландией Норвегия официально признала Палестину, надеясь, что это поможет приблизить соглашение по прекращению огня в Газе.