ПОЛИТИКА
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Тысячи людей вышли на протест против расизма в Великобритании
В Лондоне и других городах Великобритании прошли многотысячные протесты с осуждением расизма и разжигания ненависти в отношении мигрантов. Протестующие назвали фашизмом нападения радикалов на мусульман и иммиграционные центры. С 30 июля экстремисты устраивают массовые беспорядки и погромы в английских городах, якобы после нападения с ножом мусульманина-мигранта на детей. Позже выяснилось, что нападавший не был мигрантом и мусульманином. #trtнарусском #великобритания #расизм #антирасизм #протесты #новости #трт #новостимира
Тысячи людей вышли на протест против расизма в Великобритании Description: В Лондоне и других городах Великобритании прошли многотысячные протесты с осуждением расизма и разжигания ненависти в отношении мигрантов. Протестующие назвали фашизмом нападения радикалов на мусульман и иммиграционные центры. С 30 июля экстремисты устраивают массовые беспорядки и погромы в английских городах, якобы после нападения с ножом мусульманина-мигранта на детей. Позже выяснилось, что нападавший не был мигрантом и мусульманином. / Others
8 августа 2024 г.
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