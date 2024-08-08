Тысячи людей вышли на протест против расизма в Великобритании

В Лондоне и других городах Великобритании прошли многотысячные протесты с осуждением расизма и разжигания ненависти в отношении мигрантов. Протестующие назвали фашизмом нападения радикалов на мусульман и иммиграционные центры. С 30 июля экстремисты устраивают массовые беспорядки и погромы в английских городах, якобы после нападения с ножом мусульманина-мигранта на детей. Позже выяснилось, что нападавший не был мигрантом и мусульманином. #trtнарусском #великобритания #расизм #антирасизм #протесты #новости #трт #новостимира