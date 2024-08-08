Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение властей Нигера разорвать дипломатические отношения. Киев отверг все обвинения и выразил сожаление по поводу этого шага.

«Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности», — говорится в заявлении МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что решительно отвергает любые обвинения в «поддержке международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права». МИД Украины рассматривает действия Нигера как жест солидарности с Россией, ведущей войну против Украины.

«Обидно, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага», — гласит сообщение украинской стороны.

Напомним, ранее Нигер и Мали обвинили Киев в поддержке террористических группировок. Реакция африканских стран была связана с комментарием представителя украинской разведки Андря Юсова, который заявил, что помощь туарегам была оказана «в рамках международного права».