Атака ВСУ на Курскую область: что происходит там сегодня?

Украина впервые за три дня прокомментировала ситуацию с атакой ВСУ на Курскую область, возложив ответственность за происходящее на Россию. Что известно на сегодня о боях близ украинско-российской границы? #trtнарусском #украина #курскаяобласть #россия #курск #граница #всу #новости #трт #новостимира