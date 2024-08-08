ПОЛИТИКА
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Атака ВСУ на Курскую область: что происходит там сегодня?
Украина впервые за три дня прокомментировала ситуацию с атакой ВСУ на Курскую область, возложив ответственность за происходящее на Россию. Что известно на сегодня о боях близ украинско-российской границы? #trtнарусском #украина #курскаяобласть #россия #курск #граница #всу #новости #трт #новостимира
Атака ВСУ на Курскую область: что происходит там сегодня? Description: Украина впервые за три дня прокомментировала ситуацию с атакой ВСУ на Курскую область, возложив ответственность за происходящее на Россию. Что известно на сегодня о боях близ украинско-российской границы? / Others
8 августа 2024 г.
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