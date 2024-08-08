Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что отношения между Турцией и Албанией находятся на высоком уровне. «Коммерческое, экономическое и военное сотрудничество, а также сотрудничество в области оборонной промышленности будет еще больше укреплено благодаря предпринятым шагам», — заявил в администрации турецкого лидера.

Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросу борьбы с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) на территории Албании. Президент Эрдоган отметил, что «чрезвычайно важно пресечь попытки FETÖ завоевать позиции в Албании». Он выразил уверенность, что усилия по прекращению деятельности организации в образовательных, медицинских и религиозных учреждениях Албании будут продолжены.