ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил борьбу с FETÖ в Албании
Президент Турции и премьер-министр Албании провели телефонный разговор, затронув вопросы сотрудничества и борьбы с террористической организацией FETÖ
Президент Эрдоган обсудил борьбу с FETÖ в Албании
Архивное фото: Эди Рама и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
8 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой, сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что отношения между Турцией и Албанией находятся на высоком уровне. «Коммерческое, экономическое и военное сотрудничество, а также сотрудничество в области оборонной промышленности будет еще больше укреплено благодаря предпринятым шагам», — заявил в администрации турецкого лидера.

Особое внимание в ходе разговора было уделено вопросу борьбы с террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) на территории Албании. Президент Эрдоган отметил, что «чрезвычайно важно пресечь попытки FETÖ завоевать позиции в Албании». Он выразил уверенность, что усилия по прекращению деятельности организации в образовательных, медицинских и религиозных учреждениях Албании будут продолжены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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