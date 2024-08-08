Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым в режиме видеоконференции. В ходе беседы российский президент заявил, что ему в целом известна ситуация в регионе, который подвергся неожиданному наступлению со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Путин попросил Смирнова дать свою оценку происходящему, в том числе и по работе соответствующего штаба.

«Вы не так давно назначены на эту должность, не так давно исполняете обязанности губернатора Курской области, но жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что в нынешней ситуации недостаточно только профессиональных знаний, навыков и опыта. «Это требует от вас, сегодняшняя ситуация требует и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и вашей командой», — добавил он.

Как известно, в Курской области уже третий день продолжаются бои. По данным Минобороны России, над регионом были сбиты несколько дронов и ракет. Американский Институт изучения войны сообщает, что украинские войска могли продвинуться на 10 километров вглубь территории области. Согласно информации телеграм-канала «Рыбарь», ВСУ заняли западную половину города Суджа.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.