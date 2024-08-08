ТУРЦИЯ
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Эмине Эрдоган поздравила нового премьера Бангладеш
Первая леди Турции пожелала успехов Мухаммаду Юнусу в роли временного главы правительства Бангладеш
Эмине Эрдоган поздравила нового премьера Бангладеш
Первая леди Турции Эмине Эрдоган / Фото: АА / Others
8 августа 2024 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган направила поздравления профессору Мухаммаду Юнусу, который возглавил временное правительство Бангладеш после волны студенческих протестов, приведших к смене власти в стране. Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира, в последние годы проживавший в Париже, вернулся на родину, чтобы стать главным советником новой национальной администрации.

«Уважаемый профессор Мухаммад Юнус, как член Консультативного совета высокопоставленных лиц ООН по нулевым отходам, председателем которого я являюсь, желаю вам успехов в вашей новой роли временного главы правительства Бангладеш. Я благодарю вас за важный вклад в работу нашего Консультативного совета и искренне верю, что ваша ценная служба демократии, миру и стабильности вашей страны принесет мир и надежду всем слоям общества», — написала первая леди на своей странице в соцсетях.

Первая леди Турции также выразила наилучшие пожелания дружественному и братскому народу Бангладеш в их благополучии и процветании.

Смена власти в Бангладеш произошла после массовых студенческих протестов, в результате которых глава свергнутого правительства Шейх Хасина была вынуждена бежать в Индию. Фактически власть в стране перешла к армейскому командованию, а одним из основных требований протестующих было назначение профессора Юнуса главой временного правительства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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