В Японии прошли акции, осуждающие противодействие США решению правительства Нагасаки не приглашать Израиль на мероприятие в память о ядерной бомбардировке 1945 года. Десятки сторонников Палестины собрались у дипломатической миссии США в Токио, скандируя лозунги в поддержку Палестины и против Израиля.

Местное правительство Нагасаки объявило, что не будет приглашать Израиль на ежегодную конференцию в память о ядерной бомбардировке Японии США, что вызвало недовольство стран G7, за исключением Японии. Мэр Нагасаки Широ Сузуки заявил, что это решение «не имеет политической подоплеки» и не будет изменено.

В ответ на решение Сузуки послы США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и ЕС — члены G7 — могут не присутствовать на правительственном мероприятии в Нагасаки. Они связывают свое присутствие с приглашением Израиля.

Япония, принимающая сторона и жертва ядерной бомбардировки США, пока не высказалась по этому вопросу. Местные власти Хиросимы и Нагасаки, на которые США сбросили ядерные бомбы в августе 1945 года, ежегодно проводят памятные мероприятия. В этом году Япония отмечает 79-ю годовщину трагедии.

Решение мэра Нагасаки получило широкую поддержку, особенно среди молодежи. Хотя Япония не признает палестинское государство, заместитель главы палестинской миссии в Токио примет участие в мероприятии в Нагасаки.