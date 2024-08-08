Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сообщений о боевых действиях в Курской области РФ заявил, что Россия должна тоже чувствовать войну. В своем обращении он отметил, что получил «результативные» доклады от Главкома ВСУ Александра Сырского.

«Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших украинских позиций и выполнения задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины во время презентации приложения для военных «Армия+» заявил, что украинская армия умеет «удивлять и добиваться результатов». Он отметил, что украинские военные овладевают новыми методами ведения боевых действий, в том числе в сфере применения дронов.

Сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, не упоминая напрямую наступление ВСУ в Курской области, сказал о «разрушении привычных форматов жизни» в России, в том числе в приграничных регионах. «Но война — это ведь война, у которой свои правила», — добавил он.

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа. Президент РФ Владимир Путин назвал это «масштабной провокацией». Чуть ранее сегодня российский лидер также заявил, что ситуация в регионе требует от врио губернатора Алексея Смирнова мужественности и собранности для решения сложных и неординарных задач по оказанию помощи людям.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что уже находится в Курской области вместе с одним из отрядов спецназа. В своем видеообращении в Telegram-канале 8 августа он отметил, что «ничего критического, трагического не произошло», несмотря на то, что «противник зашел на приграничные территории, несколько населенных пунктов заняты противником».

Алаудинов подчеркнул, что украинская армия «пытается продвигаться», наращивая «все свои силы, которые он освободил от белорусской границы». Командир спецназа «Ахмат» находится в регионе для оказания помощи в защите Курской области от наступления ВСУ.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.