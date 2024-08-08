По меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети, были убиты и десятки ранены в результате израильских авиаударов по школам, укрывающим перемещенных лиц в городе Газа. Об этом сообщило Агентство гражданской обороны.

Израильские военные самолеты атаковали школы Аз-Захра и Абдель Фаттах Хамуд в районе Ат-Туффах. Медицинские источники подтвердили, что среди жертв есть дети.

Израильская армия заявила, что две школы использовались в качестве «укрытий» бойцами ХАМАС. Палестинское движение пока не прокомментировало это обвинение.

Израиль продолжает военное наступление в секторе Газа с октября 2023 года, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, требующую немедленного прекращения огня. С тех пор погибло почти 39700 палестинцев, в основном женщин и детей, более 91700 ранено.

Спустя более 10 месяцев войны обширные территории Газы лежат в руинах на фоне блокады продовольствия, воды и лекарств. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде, который приказал прекратить вторжение в город Рафах, где более миллиона палестинцев искали убежища до его оккупации в мае.