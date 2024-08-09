Шокирующие кадры насилия израильскими военными над палестинцем

Израильский телеканал Channel 12 после открытия дела о групповом изнасиловании опубликовал видеозапись с камер наблюдения, на которой, как утверждается, израильские военные совершают сексуальное насилие над палестинским заключенным на базе Сде-Тейман, которую прозвали «Израильским Гуантанамо». На кадрах видно, как группа заключенных лежит на земле. После группа солдат уводит задержанного за угол здания. Правозащитники уже призвали предоставить неограниченный доступ наблюдателям в израильские СИЗО. #trtнарусском #израиль #изнасилование #тюрьма #сизо #новости #трт #новостимира