ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Шокирующие кадры насилия израильскими военными над палестинцем
Израильский телеканал Channel 12 после открытия дела о групповом изнасиловании опубликовал видеозапись с камер наблюдения, на которой, как утверждается, израильские военные совершают сексуальное насилие над палестинским заключенным на базе Сде-Тейман, которую прозвали «Израильским Гуантанамо». На кадрах видно, как группа заключенных лежит на земле. После группа солдат уводит задержанного за угол здания. Правозащитники уже призвали предоставить неограниченный доступ наблюдателям в израильские СИЗО. #trtнарусском #израиль #изнасилование #тюрьма #сизо #новости #трт #новостимира
Шокирующие кадры насилия израильскими военными над палестинцем / Others
9 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us