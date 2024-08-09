ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Пожар на военном аэродроме под Липецком
В результате атаки беспилотников на военный аэродром РФ под Липецком произошло возгорание, вероятно, на складе с боеприпасами. Власти объявили о начале эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов
Пожар на военном аэродроме под Липецком
Фото: скриншот видео / Others
9 августа 2024 г.

Под Липецком после атаки беспилотников начался пожар на российском военном аэродроме. Как сообщает региональное управление МЧС, возгоранию присвоен третий номер сложности. По данным Astra, причиной пожара мог стать удар по складу с боеприпасами.

Губернатор Липецкой области Игорь Артаманов сообщил о массированной атаке дронов, которая привела к детонации взрывоопасных объектов. Хотя о пожаре на аэродроме в утренних сообщениях губернатора не упоминалось, он подтвердил, что для ликвидации последствий введен режим чрезвычайной ситуации, а также остановлено движение транспорта в Липецком муниципальном округе.

Власти приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка, расположенных недалеко от военного аэродрома. Эвакуация затронет 416 домовладений. Жителям рекомендовано следовать указаниям экстренных служб.

В результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Поврежден также объект энергетической инфраструктуры, из-за чего некоторые районы Липецка остались без света, но позже электроснабжение было восстановлено.

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 75 беспилотников в разных регионах, включая Белгородскую, Липецкую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Орловскую области, а также над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом. Ведомство также отчиталось о ликвидации семи безэкипажных катеров в Черном море.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us