Под Липецком после атаки беспилотников начался пожар на российском военном аэродроме. Как сообщает региональное управление МЧС, возгоранию присвоен третий номер сложности. По данным Astra, причиной пожара мог стать удар по складу с боеприпасами.

Губернатор Липецкой области Игорь Артаманов сообщил о массированной атаке дронов, которая привела к детонации взрывоопасных объектов. Хотя о пожаре на аэродроме в утренних сообщениях губернатора не упоминалось, он подтвердил, что для ликвидации последствий введен режим чрезвычайной ситуации, а также остановлено движение транспорта в Липецком муниципальном округе.

Власти приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка, расположенных недалеко от военного аэродрома. Эвакуация затронет 416 домовладений. Жителям рекомендовано следовать указаниям экстренных служб.

В результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Поврежден также объект энергетической инфраструктуры, из-за чего некоторые районы Липецка остались без света, но позже электроснабжение было восстановлено.

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 75 беспилотников в разных регионах, включая Белгородскую, Липецкую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Орловскую области, а также над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом. Ведомство также отчиталось о ликвидации семи безэкипажных катеров в Черном море.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.