В чем особенности проекта сверхзвукового легкого боевого самолета Hürjet, разработанного турецкой Turkish Aerospace Industries (TAI)?

История этого турецкого самолета, с большой долей вероятности, станет историей успеха турецкой авиационной промышленности.

Этому способствуют несколько факторов. Во-первых, крупные производители авиационной техники сосредоточились на дорогих боевых самолетах пятого поколения. В мире не так много стран, которые выпускают специализированные учебные и легкие боевые самолеты.

Хотя их возможности по доставке различных средств поражения и крупных бомб ограничены по сравнению с боевыми истребителями, они занимают важную нишу как переходные самолеты. Подготовка пилотов включает несколько этапов, и такие самолеты играют ключевую роль в этом процессе.

Этапы подготовки пилота включают базовую и основную военную подготовку. Продвинутая подготовка должна проводиться на учебно-боевом самолете.

Турецкая авиационная промышленность сделала правильный выбор — не пошла путем технологических рисков и прорывных новых технологий. Например, самолет оснащен проверенным двигателем F-404, который также используется на Gripen и F-18.

Они объединили проверенные технологические решения в одном самолете, что было поддержано опытом, накопленным при модернизации истребителей F-16. Важно отметить, что Hürjet оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что позволяет ему использовать ракеты ближнего и дальнего действия.

В итоге получился эффективный самолет, способный заменить американский T-38, предназначенный для обучения пилотов. Hürjet успешно заполняет эту нишу.

Самолет является как учебным, так и боевым. В каких операциях его можно использовать? Понятно, что он не заменит F-16, но в каких ситуациях он может быть полезен?

Самолет определенно точно может использоваться для специфических задач, но, как уже упоминалось, у него ограниченные боевые возможности. В будущем он может быть оснащен бортовыми системами и оптическими системами для наведения ракет с инфракрасным наведением.

Также, возможно, он сможет использовать широкий спектр свободно падающих бомб. В данный момент самолет проходит этап летных испытаний, и информации о его боевом вооружении еще не достаточно. Поэтому пока трудно точно сказать, на что он способен. Примером может служить Akıncı (турецкий тяжелый боевой БПЛА — ред.), который уже используется и продолжает интегрировать новые системы вооружения. Аналогично, самолет Hürjet может развивать новые возможности и системы вооружения. Его возможности имеют накопительный эффект. По мере его эксплуатации будут вырабатываться новые решения.

Испания изучает возможность приобретения Hürjet среди других аналогичных моделей. Какие страны также выпускают подобные самолеты?

Основными аналогами являются Boeing-Saab T-7 и корейский KAI T-50 Golden Eagle. Однако их стоимость значительно выше, чем у турецкого Hürjet.

Американский самолет предназначен для различных операций и обладает более расширенными возможностями, но, как уже было сказано, и стоит гораздо дороже.

Как вы отметили, Испания предложила выгодный контракт с Турцией на 25 самолетов. В обмен Турция получит 6 военно-транспортных самолетов A-400. С учетом глобальной нестабильности сделка в области военно-транспортной авиации будет выгодна для обеих сторон.