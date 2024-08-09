Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью японскому изданию Nikkei Asia выразил свою позицию по поводу войны в Украине, призвав к немедленному и безоговорочному прекращению огня. Дерипаска назвал войну в Украине «безумной» и отметил, что остановить ее можно только через прекращение огня.

Дерипаска подчеркнул, что экспорт продукции в страны Азии, которые, по его словам, «преследуют собственные интересы», стал спасательным кругом для российской торговли после санкций и разрыва экономических отношений с Западом.

Он отметил, что торговля с Китаем сыграла важную роль в поддержке российской экономики в начале войны, хотя сам он ожидал более серьезного экономического коллапса. Тем не менее Дерипаска выразил обеспокоенность по поводу растущих военных расходов, которые, по его мнению, вредят экономике страны. В 2024 году на оборону и безопасность было потрачено более 10,7 трлн рублей, что составляет около 6% ВВП России.

На вопрос о его нынешних отношениях с президентом России, бизнесмен ответил, что «никаких изменений нет», добавив, что «они [Кремль] меня не трогают, а мы [бизнесмены] не касаемся политики».

Ранее Дерипаска уже высказывал свою позицию по войне в Украине. В апреле 2022 года он писал в своем телеграм-канале о необходимости немедленного завершения войны. Издание Financial Times сообщало, что Кремль «минимум дважды» попросил его прекратить критику в адрес войны.

В сентябре 2023 года в интервью Financial Times Дерипаска повторил свою позицию, заявив, что ни одна из сторон конфликта не сможет достичь своей «заявленной цели», и что войну нужно прекратить.

В январе 2024 года, говоря об обсуждении мирных предложений Украины на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Дерипаска заявил что «мира раньше мая 25-го» года ждать не приходится: «Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет».

Под санкции США Дерипаска попал еще в 2018 году. Великобритания, включая его в черный список после начала войны, подчеркнула его «близость к Путину».