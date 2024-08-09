Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу украинского посольства арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита на инаугурацию следующего президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

Посольство Украины 8 августа опубликовало письмо, в котором обратилось к мексиканским властям с просьбой арестовать Путина, напомнив, что на него выдан ордер Международного уголовного суда (МУС). В письме подчеркивалось, что Мексика, как страна, признающая юрисдикцию МУС, «должна выполнить свои обязательства и арестовать российского президента», если он прибудет на торжественное мероприятие.

Однако на пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна не сможет удовлетворить этот запрос: «Мы не можем сделать этого. Это зависит не от нас».

Более подробной информации по этому вопросу президент не предоставил, сообщает агентство Reuters.

Весной МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль тогда заявил, что эти решения не имеют юридической силы, поскольку Россия не является участником Римского статута, на основе которого действует МУС.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.