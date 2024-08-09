Российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab Вооруженных сил Украины с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили украинскую САУ Krab польского производства, экипаж которой пытался замаскировать орудие среди густых деревьев в лесополосе. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по артиллерийской установке ВСУ. В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», САУ ВСУ была поражена», — говорится в заявлении.

Также министерство опубликовало видео, на котором запечатлен момент поражения гаубицы. Кадры, полученные в режиме реального времени, показали, как украинская установка загорелась после попадания боеприпаса.

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа. Президент РФ Владимир Путин назвал это «масштабной провокацией». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия тоже должна чувствовать войну.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.