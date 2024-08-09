ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В РФ сообщили об отражении украинской вылазки
Назначенный РФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отражении попытки высадки украинских сил. Россия оценила потери ВСУ в 12 человек
В РФ сообщили об отражении украинской вылазки
Фото: Reuters / Others
9 августа 2024 г.

Рано утром 9 августа украинские военные предприняли попытку высадки на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом сообщил назначенный РФ губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, ВСУ задействовали четыре быстроходные десантные лодки: две с диверсантами и две для огневой поддержки. Он заявил, что российские силы отразили атаку.

«В ходе боя три лодки были уничтожены, одна ушла. Потери украинской стороны составили 12 человек», — заявил Сальдо.

Информацию о попытке высадки подтвердил ТАСС военнослужащий с позывным Гермес. Он уточнил, что часть украинских военных подорвалась на минном поле, а тех, кто достиг береговой линии, встретили огнем из стрелкового оружия.

Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова. Ее восточная часть расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная — в Николаевском районе Николаевской области. С севера она омывается Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем.

Днем ранее, 8 августа, Украина сообщала об обстрелах других населенных пунктов Херсонской области. В Бериславе тяжелые ранения получил 71-летний мужчина, еще двое мужчин пострадали в Антоновке.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us