Рано утром 9 августа украинские военные предприняли попытку высадки на Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом сообщил назначенный РФ губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, ВСУ задействовали четыре быстроходные десантные лодки: две с диверсантами и две для огневой поддержки. Он заявил, что российские силы отразили атаку.

«В ходе боя три лодки были уничтожены, одна ушла. Потери украинской стороны составили 12 человек», — заявил Сальдо.

Информацию о попытке высадки подтвердил ТАСС военнослужащий с позывным Гермес. Он уточнил, что часть украинских военных подорвалась на минном поле, а тех, кто достиг береговой линии, встретили огнем из стрелкового оружия.

Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова. Ее восточная часть расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная — в Николаевском районе Николаевской области. С севера она омывается Днепровско-Бугским лиманом, а с юга — Черным морем.

Днем ранее, 8 августа, Украина сообщала об обстрелах других населенных пунктов Херсонской области. В Бериславе тяжелые ранения получил 71-летний мужчина, еще двое мужчин пострадали в Антоновке.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.