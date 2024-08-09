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В РФ объявили ЧС
Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня, сообщили в пресс-службе МЧС России
В РФ объявили ЧС
Фото: Reuters / Reuters
9 августа 2024 г.

В Курской области объявили чрезвычайную ситуацию федерального уровня в связи с атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

«Девятого августа состоялось внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ. В регионе установлен федеральный уровень реагирования», — говорится в сообщении.

Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа. Президент РФ Владимир Путин назвал это «масштабной провокацией». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия тоже должна чувствовать войну.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, не упоминая напрямую наступление ВСУ в Курской области, сказал о «разрушении привычных форматов жизни» в России, в том числе в приграничных регионах. «Но война — это ведь война, у которой свои правила», — добавил он.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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