8 августа 2024 года стало известно об аресте Павла Кублицкого и Александра Ходырева, обвиняемых в управлении даркнет-форумом WWH Club. Их задержали во Флориде 6 августа, однако информация об этом появилась только спустя два дня.

Согласно ордеру на арест, Кублицкий и Ходырев занимались администрированием форума с августа 2017 года. Форум WWH Club, по данным ФБР, представлял собой платформу, где пользователи могли покупать и продавать нелегальные услуги, включая украденные данные банковских карт и услуги DDoS-атак. Оплата проводилась в криптовалюте.

На сайте также предлагались курсы по хакерству и фишингу, стоимость которых составляла около 60 тыс. рублей. В январе 2023 года один из таких курсов посетил спецагент ФБР под прикрытием, что стало основанием для ареста подозреваемых.

Расследование деятельности форума длилось четыре года. В июле 2020 года ФБР получило доступ к сайту, но сообщения на русском языке затрудняли понимание происходящего, и агентам пришлось использовать Google-переводчик. К моменту ареста на форуме было зарегистрировано более 350 тыс. пользователей.

ФБР установило, что Кублицкий и Ходырев переехали в США два года назад, запросив убежище. Они жили во Флориде и официально числились безработными, но владели значительными активами, включая роскошный кондоминиум и дорогой спорткар.

Если обвиняемых признают виновными, им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Первое судебное слушание по делу назначено на 9 августа.