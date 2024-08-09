Жители Курской области стоят в огромных очередях за гумпомощью

Эвакуированные жители Суджи выстроились в огромные очереди за гуманитарной помощью в Курске. Атака ВСУ на Курскую область продолжается уже четвертый день. Сообщается, что украинские войска заняли несколько сел, в том числе, по некоторым данным, райцентр Суджу. Согласно российской стороне, в результате обстрелов погибли 4 человека, ранения получили 66 человек. #trtнарусском #курск #россия #курскаяобласть #мирныежители #украина #новости #трт #новостимира