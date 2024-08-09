В пятницу хуситы заявили, что силы США и Великобритании нанесли три авиаудара по району Рас Исса в провинции Аль-Ходейда на западном побережье Йемена. Связанное с хуситами телевидение Al Masirah TV сообщило об этом, но не предоставило информацию о возможных жертвах и разрушениях. Ни американские, ни британские военные пока не сделали официальных заявлений.

Накануне хуситы также сообщили о двух авиаударах коалиции США и Великобритании по району Аль-Джабана в той же провинции.

Аль-Ходейда — стратегически важная провинция на берегу Красного моря с международным аэропортом, тремя крупными портами и длинной береговой линией.

С начала 2024 года коалиционные силы под руководством США проводят авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Эти удары они объясняют ответом на атаки хуситов в Красном море. В свою очередь, хуситы периодически отвечают на эти действия.

В знак солидарности с сектором Газа, где продолжаются израильские наступления, хуситы начали атаковать израильские грузовые суда и корабли, связанные с Израилем, используя ракеты и дроны.

С учетом того, что США и Великобритания продолжают оказывать военную и финансовую поддержку Израилю, несмотря на гибель почти 40 000 палестинцев и усиливающуюся напряженность на Ближнем Востоке, хуситы объявили, что теперь все американские и британские суда будут рассматриваться как военные цели.