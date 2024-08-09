Карлес Пучдемон триумфально вернулся в Каталонию, выступил перед сторонниками и, несмотря на действующий ордер на его арест, смог скрыться от правосудия. Теперь полиция Испании ищет беглого каталанского лидера по всей стране, пытаясь понять, как Пучдемон смог ускользнуть у них из-под носа.

Беглого лидера сепаратистов обвиняют в хищении государственных средств для финансирования незаконного референдума 1 октября 2017 года. Полиция должна была арестовать Пучдемона сразу по его возвращении в Испанию, чтобы передать его в распоряжение судебных органов, однако этого не произошло. Испанские СМИ гадают, то ли Пучдемон смог подкупить полицейских, то ли смог убедить их, что сдастся правосудию сразу после выступления на митинге.

Правительство Испании поручило операцию по аресту региональным полицейским силам, несмотря на их взаимодействие с движением за независимость. По данным полицейского профсоюза JUPOL, только политическая воля МВД могла бы объяснить очевидную медлительность полиции перед лицом возвращения Пучдемона. Это еще больше подогревает слухи о том, что полиция и не думала арестовывать беглого лидера сепаратистов.

Инма Виудес, представитель профсоюза Mossos d'Esquadra, заявила, что арестовать Пучдемона на месте его выступления было бы невозможно из-за большого количества людей, окружавших его.

«Когда вокруг более 2000 человек, войти туда и арестовать Пучдемона было невозможно — это вызвало бы возмущение общественного порядка, и мы должны избегать этого любой ценой», — признает Виудес. — «Мы должны были найти подходящий момент, чтобы арестовать его».

Этот момент так и не наступил. После выступления Пучдемон скрылся, и с тех пор его не видели.

Приезд Пучдемона приурочен к новым выборам в парламенте Каталонии — там вовсю идут дебаты о вступлении в должность социалиста Сальвадора Иллы. Он не поддерживает идею независимости региона от Мадрида.