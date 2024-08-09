ПОЛИТИКА
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Полиция Британии остановила беспорядки ультраправых
Правоохранительные органы утверждают, что смогли предотвратить дальнейшие расистские демонстрации и задержать зачинщиков ультраправых маршей
Полиция Британии остановила беспорядки ультраправых
Reuters / Reuters
9 августа 2024 г.

Британская полиция сообщила, что смогла подавить беспорядки ультраправых, вспыхнувшие на прошлой неделе после убийства детей в Саутпорте. Аккаунты неонацистских групп распространили в соцсетях ложные сообщения о том, что за убийством якобы стоят нелегальные иммигранты. Позже судья вынужден был раскрыть личность убийцы, им оказался житель Британии руандийского происхождения. Однако этот факт не остановил ультраправых, которые начали поджигать мечети и нападать на иммиграционные центры по всей стране.

8 августа полиция сообщила, что присутствие значительных сил безопасности на улицах, быстрые аресты и демонстрации единства людей по всей Великобритании накануне предотвратили повторение массовых беспорядков, связанных с расистскими нападениями на мусульман и мигрантов. После этого угроз массовых собраний ультраправых групп больше не было, пишет агентство Reuters.

Однако правительство Британии уточнило, что оно по-прежнему проявляет осторожность, а полиция остается в состоянии повышенной готовности.

«Мы собираемся продолжить решительные меры по охране порядка, убедившись, что есть дополнительные полицейские, готовые отреагировать», — заявила журналистам министр внутренних дел Иветт Купер.

На данный момент по всей стране арестовано более 480 человек, почти 150 из них предъявлены обвинения. Десятки людей уже были осуждены по обвинениям в расистской риторике и нападениях на мусульман.

7 августа тысячи протестующих против расизма вышли на улицы, чтобы поддержать иммигрантов и выступить против исламофобии. Несколько тысяч человек из групп по борьбе с расизмом собрались в Уолтемстоу, на севере Лондона, окружив живой цепью расположенный там центр иммиграционных консультаций. Десятки других встали на защиту мечетей и отелей, в которых размещались просители убежища.

Самый высокопоставленный полицейский Великобритании, комиссар Лондона Марк Роули, заявил, что многие из арестованных имели криминальное прошлое. Чиновник отверг предположения, что беспорядки носили политический характер.

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