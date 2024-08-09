Война в Газе и израильская блокада, длящаяся уже 10 месяцев, привели к тому, что в больницах сектора не осталось спирта для обеззараживания ран, а также лекарств для борьбы с кожными заболеваниями, которые ранее легко лечились после приема 1-2 средств.

Нехватка медикаментов, а также неочищенные сточные воды и повсеместный голод привели к тому, что Газу захлестнула эпидемия кожных заболеваний.

Как и тысячи детей в Газе, трехлетняя Ясмин Аль-Шанбари страдает не только от потрясений войны, происходящих вокруг. Она измучена кожным заболеванием, и облегчения не предвидится, поскольку лекарств не хватает. В осажденном эксклаве работает лишь несколько больниц, которые принимают в первую очередь тяжелораненых пациентов.

Красные зудящие пятна распространились по всему лицу Ясмин, и ее отец чувствует себя беспомощным. Они укрылись в здании сгоревшей переполненной школы в лагере беженцев Джабалия в северной части Газы. Крошечные насекомые летали вокруг лица девочки. На улице на сильной летней жаре гнили груды мусора.

«Болезнь, которая у нее на лице, существует уже почти 10 дней и не проходит, — сказал ее отец Ахмед Аль-Шанбари. — Мы перепробовали все лекарства, какие смогли достать, надеясь, что это исчезнет с ее лица».

Кожные заболевания — не единственная угроза для жителей Газы.

«Вчера мы говорили о гепатите, а сегодня говорим о заразных кожных заболеваниях. Каждый день среди детей распространяются новые болезни», — заявил агентству Reuters доктор Виссам аль-Сакани, представитель больницы Камаль Адван.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забила тревогу о том, что среди детей Газы также распространяются гепатит А и полиомиелит.

«Агентства ООН предупредили о высоком риске дальнейшего распространения инфекционных заболеваний в Газе на фоне хронической нехватки воды и отсутствия возможности адекватно управлять отходами и сточными водами», — говорится в докладе, опубликованном ранее в этом месяце.