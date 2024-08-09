В результате израильских авиаударов 8 августа погибли не менее 40 человек, заявили в Минздраве Газы.

Удары поразили несколько целей по всему сектору. Первый удар пришелся на группу домов в лагере Аль-Бурейдж в центральной части Газы. По словам палестинских медиков, в лагере погибли не менее 15 человек.

Под удар попал и соседний лагерь Аль-Нусейрат — там погибли четыре человека.

Аль-Нусейрат и Аль-Бурейдж — два из восьми исторических лагерей густонаселенного эксклава, где первые беженцы поселились еще в 1940-е годы, сразу после Накбы.

Позже в тот же день, по сообщению Службы по чрезвычайным ситуациям Палестины, Израиль ударил по двум школам к востоку от города Газа. Погибли 15 палестинцев, еще 30 получили ранения.

Так как машин скорой помощи больше нет (или нет топлива для их заправки), пострадавших в Газе доставляют в больницу на телегах, запряженных ослами, уточняет агентство Reuters. Отсутствие медикаментов и медленная доставка больных увеличивают количество жертв.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по командным центрам ХАМАС, расположенным в школах в районе Туффа города Газа. Однако ХАМАС отрицает эти обвинения, подчеркивая, что в школах укрывались мирные жители.

8 августа десятки палестинцев устремились в больницу Насера в Хан-Юнусе, чтобы попрощаться с убитыми родственниками, прежде чем унести их для захоронения. На кадрах агентства Reuters видно, как родственники выносят тела своих близких в пластиковых пакетах с написанными на них именами и читают молитвы перед похоронами.

В тот же день израильские военные возобновили приказы о насильной эвакуации из нескольких районов в восточной части Хан-Юнуса и севера Газы.

Десятки жителей сектора вынуждены покинуть свои дома уже в третий или четвертый раз и идти на запад, в сторону Аль-Маваси — района, который Израиль обозначил как «гуманитарную зону». Хотя это обозначение критикуют правозащитники и ООН, поскольку израильские силы продолжают наносить удары и по Аль-Маваси, несмотря на его утверждаемый статус.