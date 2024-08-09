Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что второй мирный саммит, организованный Киевом, не следует рассматривать как начало переговоров с Россией. По словам чиновника, цель второго саммита — согласовать мирный план вместе с глобальными партнерами Украины. Затем передать этот план представителю РФ в качестве мирной инициативы.

«Возможно, на втором саммите будет присутствовать российский представитель, которому этот план может быть передан, — допустил Ермак. — Не следует рассматривать второй саммит как начало переговоров с Россией».

Первый саммит мира по украинскому запросу прошел в Швейцарии в июне. Его главными темами стали ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарные вопросы — обмен пленными, воссоединение семей и тд.

По итогам мероприятия 87 стран и международных организаций подписали коммюнике мирного саммита. Среди прочего, в нем содержится призыв к России вернуть оккупированную Запорожскую АЭС под полный контроль Киева, обеспечить непрерывное производство и поставки продуктов питания в Украине, гарантировать полный доступ к морским портам Черного и Азовского морей, освободить всех военнопленных и вернуть всех депортированных украинских детей.

На саммит не позвали представителей России. После этого Китай и ряд других стран показательно проигнорировали мероприятие в Швейцарии, уточнив, что не видят смысла в саммите мира без российских делегатов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев хочет провести в этом году второй саммит с участием представителя России. МИД РФ также назвал первый мирный саммит бессмысленным без участия Москвы.

Андрей Ермак уточнил, что до саммита необходимо решить и другие вопросы, по которым сложнее выработать общую позицию, включая вывод российских войск с территории Украины и восстановление украинских границ по состоянию на 1991 год. То есть включая возвращение под украинский суверенитет Крыма и четырех оккупированных РФ областей.

Чиновник признал: Украина хочет, чтобы дела продвигались быстро, хотя и не уверен, что второй саммит может состояться в 2024 году.