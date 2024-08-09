Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил отменить официальную поездку в Центральную Азию, запланированную на 9 августа. Причиной стала сейсмическая тревога — накануне на юго-западе Японии в префектуре Миядзаки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

«Я решил остаться в стране на следующей неделе, чтобы обеспечить порядок в подготовке и коммуникациях. В результате я решил отменить запланированный визит в Центральную Азию», — заявил глава правительства.

9 августа премьер должен был прибыть в Астану, где планировались встречи с лидерами стран Центральной Азии. Теперь канцелярия премьера ищет возможность организовать онлайн-встречи.

Метеорологи зафиксировали волны цунами высотой до 50 см вдоль некоторых участков южного побережья Кюсю и близлежащего острова Сикоку примерно через полчаса после землетрясения. Однако о каких-либо серьезных разрушениях сообщений не было.

Кисида не объявил о каких-либо чрезвычайных мерах или эвакуации населения в пострадавших районах. Однако Японское метеорологическое агентство 8 августа опубликовало отчет о риске мегаземлетрясения у тихоокеанского побережья Японии в ближайшие дни. Это первое в своем роде предупреждение о столь мощных толчках (магнитудой более 8). Кисида признал, что потенциальная угроза вызвала обеспокоенность властей страны.

Сейсмологи предупреждают, что мегаземлетрясение может произойти вдоль Нанкайского прогиба — подводного желоба, расположенного в Нанкайдо, морском районе к югу от японского острова Хонсю. Если сценарий сейсмологов осуществится, это приведет к широкомасштабным разрушениям в прибрежных районах юго-западной и центральной Японии, предупреждают ученые.

Оператор поездов Central Japan Railway Co. решил ограничить скорость поездов Синкансэн вдоль скоростной железнодорожной линии Токайдо на неделю и приостановить движение некоторых экспрессов. Операторы атомных электростанций на Кюсю и Сикоку заявили, что проверяют, не было ли им нанесено какого-либо ущерба.