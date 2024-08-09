Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поддержала инициативу Минобороны о расширении воинской повинности на женщин. Политик отметила, что гражданки республики ничем не хуже мужчин и имеют не только возможности, но и обязанности.

По ее словам, обязательная воинская повинность женщин «принесет пользу всем».

Она также отметила, что при Минобороны уже созданы различные отряды, такие как Земессардз (добровольческое ополчение Латвии).

Сама Браже еще 17 мая заявила, что вступит в качестве добровольца в Вооруженные силы Латвии.

На прошлой неделе Леонид Калниньш, командующий Национальными вооруженными силами (НВС), предложил рассмотреть вопрос о призыве женщин на обязательную службу государственной обороны.

По его словам, такая необходимость возникла из-за неблагоприятной демографической ситуации в Латвии. Ожидается, что в следующем году на обязательную воинскую службу призовут всего около 1000 молодых людей — хотя цель состоит в том, чтобы ежегодно призывать 4000 солдат.

НВС ищет способы мотивировать население к прохождению этой службы, подчеркнул Калниньш.

«Я убежден и настроен на то, что доброволец службы гособороны — это лучший, самый качественный и самый эффективный солдат. И я надеюсь, что добровольцы также будут мотивировать остальных граждан Латвии, и число призывников не будет составлять большой процент», — уточнил военачальник.

По его словам, он поддержит обязательный призыв обоих полов.

Обязательную воинскую повинность в Латвии восстановили год назад — в апреле парламент на фоне российско-украинской войны принял соответствующий закон. Он обязывает каждого гражданина Латвии мужского пола проходить службу в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или, если гражданин продолжает получать начальное или среднее образование, в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее 24 лет.