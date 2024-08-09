Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил ТАСС о готовности российских войск противостоять наступлению ВСУ на курском направлении.

«Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас [у ВС РФ] достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника», — заявил Алаудинов.

По его словам, ситуация в регионе тяжелая, но не критическая. Это заявление последовало после сообщений о попытках украинских сил прорваться на территорию Курской области 6 августа и последующем введении режима чрезвычайной ситуации в регионе.

Ранее Институт изучения войны (ISW) подтвердил продвижение украинских войск до 10 километров вглубь российской территории. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Россия должна тоже чувствовать войну», в то время как президент РФ Владимир Путин назвал происходящее «провокацией» со стороны Украины.