В четверг Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, объявил о своем желании провести три раунда дебатов с Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии. Трамп предложил провести дебаты 4, 10 и 25 сентября на телеканалах Fox News, ABC News и NBC News.

Однако позже его кампания уточнила, что он перепутал даты проведения дебатов. Первые дебаты, согласно сообщению ABC News в социальной сети X, запланированы на 10 сентября, и оба кандидата уже подтвердили свое участие. Условия проведения дебатов, такие как наличие аудитории, пока не оговорены.

Пресс-конференция Трампа в его резиденции в Палм-Бич стала его первым публичным появлением после того, как Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза своим кандидатом на пост вице-президента. Харрис и Уолз уже провели митинги в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

Рост популярности Харрис вынудил команду Трампа пересмотреть свою стратегию. По данным опросов, Харрис сумела ликвидировать преимущество, которое Трамп имел над действующим президентом Джо Байденом. Кроме того, демократы собрали значительные средства на свою кампанию.

Джо Байден завершил свою кампанию по переизбранию две с половиной недели назад, уступив место Харрис, после того как его дебаты с Трампом были оценены как неудачные.

В четверг Трамп саркастически отозвался о количестве участников митингов Харрис.

«У нас есть энтузиазм, — заявил Трамп. — У Республиканской партии есть энтузиазм».