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Махмуд Аббас скоро посетит Москву
Визит главы Палестинской национальной администрации запланирован на 12-14 августа. Ожидается встреча с президентом РФ Владимиром Путиным
Махмуд Аббас скоро посетит Москву
Махмуд Аббас и Владимир Путин на встрече в Сочи / Фото: Reuters / Others
9 августа 2024 г.

Заместитель главы МИД РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил журналистам о предстоящем визите главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Москву. По словам Богданова, визит состоится «в ближайшее время».

«Организация освобождения Палестины является законным представителем всего палестинского народа, мы выстраиваем эти отношения, очень конструктивные, в течение десятилетий. Этот визит очень важен для продолжения контактов и сотрудничества на всех направлениях», — подчеркнул дипломат.

Согласно дипломатическому источнику РИА Новости, визит запланирован на 12-14 августа, с предполагаемой встречей Аббаса и президента РФ Владимира Путина 13 августа.

Во время визита планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и выработать скоординированные подходы к установлению мира и безопасности в регионе.

С момента вступления в должность главы палестинской администрации в 2005 году Аббас посещал Россию около 20 раз. Последняя встреча Путина и Аббаса состоялась в январе 2020 года в Вифлееме, а предыдущий визит палестинского лидера в Россию был летом 2018 года.

Стоит отметить, что под контролем Махмуда Аббаса и движения «Фатх» с 2007 года находится только Западный берег реки Иордан, в то время как сектором Газа управляет ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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