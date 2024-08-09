Как полиция Лос-Анджелеса полтора часа не могла догнать подозреваемого

В Лос-Анджелесе полиция полтора часа гналась за подозреваемым в ограблении, который пытался скрыться на автомобиле. Несмотря на преследование, водитель внедорожника практически не нарушал скоростной режим, подчиняясь сигналам светофора. На протяжении большей части погони мужчина с легкостью уклонялся от многочисленных «шипов», которые подбрасывали ему полицейские. #trtнарусском #погоня #полиция #лосанджелес #сша #новости #трт #новостимира