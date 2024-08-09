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Атака на Константиновку Донецкой области: 10 человек погибли
По меньшей мере десять человек погибли и 35 пострадали в результате российского обстрела Константиновки Донецкой области, сообщили в МВД Украины. По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали супермаркет и почта. На месте идет спасательная операция. #trtнарусском #украина #константиновка #супермаркет #бомбардировка #россия #ракетныйудар #новости #война
Атака на Константиновку Донецкой области: 10 человек погибли / Others
9 августа 2024 г.
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