Атака на Константиновку Донецкой области: 10 человек погибли

По меньшей мере десять человек погибли и 35 пострадали в результате российского обстрела Константиновки Донецкой области, сообщили в МВД Украины. По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали супермаркет и почта. На месте идет спасательная операция. #trtнарусском #украина #константиновка #супермаркет #бомбардировка #россия #ракетныйудар #новости #война