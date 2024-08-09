В Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Президент Токаев акцентировал внимание на необходимости сохранить высокую динамику сотрудничества в регионе, учитывая непростые геополитические и экономические условия.

Президент подчеркнул важность укрепления политического диалога и мер доверия между странами региона, чтобы эффективно преодолевать современные вызовы и угрозы.

«Сегодня мы наблюдаем опасную эрозию фундаментальных основ системы международных отношений. В этих условиях главной задачей остается сохранение мира и стабильности в нашем регионе», — отметил Токаев.

Особое внимание Токаев уделил развитию транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии и поддержал предложение о создании Делового совета для стран региона.

Президент также предложил разработать новую консолидированную водную политику, основанную на равноправном водопользовании.

«В основу многостороннего водного сотрудничества могут лечь инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и учреждению Водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии», — заявил Токаев.

Президент также отметил необходимость совместного строительства гидроэнергетических объектов и внедрения технологий космического мониторинга.

Кроме того, Токаев выделил важность сотрудничества в сфере образования, науки и культуры, предложив создать совместные медиапродукты и рассмотреть возможность запуска общерегионального телеканала или новостного интернет-портала.

В ходе встречи лидеры подписали несколько важных документов, включая концепцию развития региональной кооперации до 2040 года и план действий по развитию промышленной кооперации на 2025–2027 годы.