Житель Лондона плюет на водителя-мусульманина и оскорбляет его

В Лондоне пассажиры автобуса засняли на видео, как житель Лондона плюет на водителя-мусульманина и выкрикивает оскорбления. В последние дни мусульмане Великобритании и мигранты подвергаются атакам со стороны толп ультраправых радикалов. Страна переживает самые масштабные беспорядки за последние 13 лет. #trtнарусском #лондон #исламофобия #мусульмане #ультраправые #ислам #новости #трт #новостимира