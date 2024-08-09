Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной после гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте в результате покушений.

Администрация США активно работает через дипломатические каналы, пытаясь убедить Иран отказаться от массированной атаки на Израиль. Как рассказали чиновники изданию Politico, «Тегеран стал все больше склоняться к позиции Вашингтона».

Американские власти напрямую призывали Иран пересмотреть решение отомстить, аргументируя это тем, что убийство Хании было результатом тайной операции, а не масштабной атаки, и что ни один иранский гражданин в ходе покушения не пострадал.

Однако внимание теперь смещается к ливанской «Хезболле», которая, по мнению экспертов, может действовать независимо от Ирана. Один американский чиновник и представитель западной разведки сообщили CNN, что опасения по поводу действий «Хезболлы» сейчас выше, чем в отношении Ирана.

«С точки зрения Нетаньяху, это может выглядеть как семантика, призванная притупить желание Израиля дать весомый ответ любому врагу. Он рассматривает Иран и «Хезболлу» как разные руки одной теологической головы», — отмечает источник.

Эксперты не исключают, что «Хезболла» может нанести «двойной удар» — за Шукра и за Ханию. В таком случае ответ Израиля против «Хезболлы» может быстро перерасти в региональную эскалацию, которая в итоге втянет и Иран.

Напомним, что Иран заявил о намерении отомстить Израилю после гибели политбюро ХАМАС Исмаила Хании 31 июля. О готовности присоединиться к «удару возмездия» также заявили йеменские хуситы.

Ранее Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что получило от властей Ирана рекомендации временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве республики из-за «учений».