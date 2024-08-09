Многодетная мать из Газы стала беженкой в седьмой раз

Жительница Газы Миада Абу Анза в седьмой раз стала вынужденной переселенкой из-за израильских атак. После очередного авиаудара женщина и ее пятеро детей несколько дней жили на улице, пока не нашли прибежище в школе, находящейся в ведении Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) в городе Хан-Юнус. Но и здесь нет условий для жизни — в школе разрушены стены, кругом обломки, которые кишат насекомыми и крысами. #trtнарусском #палестина #секторгаза #газа #беженка #беженцы #новости #трт #новостимира