18-летний гражданин Ирака был задержан в Вене в связи с расследованием предполагаемой организации нападения на посетителей концерта Тейлор Свифт в австрийской столице. Об этои пятницу сообщил министр внутренних дел Австрии.

По словам главы австрийского МВД Герхарда Карнера, этот человек - выходец из того же круга, что и главный подозреваемый, 19-летний австриец с северомакедонскими корнями.

Подозреваемый из Ирака присягнул на верность террористической группировке ДАЕШ 6 августа, но пока неясно, имеет ли он прямое отношение к этой запланированной атаке, сказал Карнер.

По мере того как следователи будут продолжать расследовать организацию преступления, будут допрашиваться новые подозреваемые и проводиться обыски в их домах, добавил он.

Главный подозреваемый, как сообщается, планировал совершить нападение на примерно 20 тыс. фанатов американской певицы, которые должны были собраться на венском стадионе Эрнста Хаппеля. В результате все три запланированных концерта в Вене были отменены по соображениям безопасности.

По словам властей, 19-летний юноша уволился с работы менее чем за две недели до запланированного нападения, заявив, что у него «были большие планы». Правоохранители добавили, что он сделал полное признание в заключении.

В среду в связи с предполагаемым заговором были задержаны еще двое австрийских подростков 17 и 15 лет.

По словам Карнера, 17-летний подросток, получивший работу в компании, которая предоставляла услуги на стадионе, пока отказался давать показания.

Юноша, который, судя по всему, также был экстремистски настроен, уже был известен правоохранителям.

Карнер добавил, что полиция продолжает интенсивно допрашивать 15-летнего подростка.

Сообщается также, что австрийские власти получили информацию об угрозе от разведки США.

«Сотрудничество с иностранными партнерами и службами является важным и взаимным. Это позволило предотвратить трагедию в Вене», - заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Сама Свифт, которая входит в топ-5 личностей по числу подписчиков на социальных платформах, до сих пор никак не прокомментировала отмену концертов.

Британская полиция заявила, что нет никаких оснований полагать, что венский заговор как-то повлияет на лондонское мероприятие певицы, которое запланировано на следующую неделю.