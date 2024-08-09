Бойцы ЧВК «Вагнер» «готовы прийти на помощь» подразделениям, оказывающим сопротивление войскам ВСУ в Курской области РФ. Об гласит заявление совета командиров «Вагнера», опубликованном в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

«[На фоне ситуации в Курской области] наши силы готовы прийти на помощь родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», — говорится в заявлении.

В пресс-службе покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ранее утверждали, что телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» используется командованием группы для коммуникации. Официальный же канал пресс-службы Пригожина не обновлялся с 26 июня 2023 года, когда под командованием главы ЧВК была совершена попытка военного мятежа.

В четверг российский военкор Егор Гузенко, опубликовал видео с вооруженными людьми, которые предположительно были бойцами «Вагнера», перебрасываемые из Мали в Россию для участия в отражении украинского наступления.

Боестолкновения в приграничных районах Курской области не останавливаются с 6 августа. В среду в регионе был введен режим ЧС, который был расширен до федерального уровня в пятницу.

В четверг 8 августа в Минобороны РФ заявили, что российские войска остановили наступление ВСУ в Суджанском и Кореневском районах.

Мэр Курчатова - города, где расположена Курская АЭС - сообщал в пятницу, что бои идут в нескольких десятках километров от населенного пункта.