Президент Колумбии Густаво Петро в пятницу заявил, что Иван Мордиско, командир повстанческой группировки Estado Mayor Central (EMC), может планировать совершить на него покушение.

Напряженность между правительством и некоторыми фракциями EMC достигли нового обострения после того, как в июле было нарушено соглашение о прекращении огня между двумя сторонами.

«Я хотел бы узнать у того, кто носит псевдоним «Иван Мордиско», правда ли, что он вступил в союз с самопровозглашенным «Новым комитетом по торговле наркотиками» со штаб-квартирой в Дубае, <…> чтобы убить меня с помощью нанятых снайперов?», - написал Петро в своем посте на X.

Петро не пояснил, что это за преступная группировка, базирующаяся в Дубае. Источники в разведке заявили агентству Reuters, что не располагают об этом никакой информацией.

EMC - повстанческая группировка, образованная на осколках группировки FARC и отвергающая мирное соглашение повстанцев с государством, заключенное в 2016 году.