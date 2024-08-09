ПОЛИТИКА
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В Дагестане мужчина в никабе расстрелял полицейских
МВД Дагестана объявило в розыск подозреваемого в нападении на полицейских уроженца Чечни
В Дагестане мужчина в никабе расстрелял полицейских
Фото: Reuters / Others
9 августа 2024 г.

Уроженец Чечни, одетый в женскую одежду и никаб, ранил двух полицейских. Его разыскивают правоохранители. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

«Внимание! Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, перчатки, головной убор закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз (никаб)», — говорится в заявлении полиции.

Нападение произошло на трассе Хасавюрт — Тлох, когда сотрудники МВД Дагестана остановили автомобиль марки «ВАЗ», чтобы проверить документы.

В МВД сообщили, что подозреваемым является 41-летний Aли Демильханов, выходец из соседнего северокавказского региона РФ — Чечни.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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