Уроженец Чечни, одетый в женскую одежду и никаб, ранил двух полицейских. Его разыскивают правоохранители. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

«Внимание! Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, перчатки, головной убор закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз (никаб)», — говорится в заявлении полиции.

Нападение произошло на трассе Хасавюрт — Тлох, когда сотрудники МВД Дагестана остановили автомобиль марки «ВАЗ», чтобы проверить документы.

В МВД сообщили, что подозреваемым является 41-летний Aли Демильханов, выходец из соседнего северокавказского региона РФ — Чечни.